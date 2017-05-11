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    Посол Германии ознакомился с экономическим развитием Лянкярани

    Михаэль Киндсграб обсудил с главой Исполнительной власти района Талехом Гарашовым потенциал развития сферы сельского хозяйства

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб совершил визит в Лянкяран, где провел ряд двусторонних встреч, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

    В ходе визита посол встретился с главой Исполнительной власти города Талехом Гарашовым, с кем он обменялся мнениями относительно потенциала развития сфер сельского хозяйства и туризма.

    Наряду с этим М.Киндсграб посетил Лянкяранский консервный завод, где его проинформировали о сотрудничестве предприятия с местными производителями фруктов и овощей.

    Глава дипмиссии также обсудил с главами предприятий, работающих на чайных плантациях компании "Зеленый чай" с использованием сельскохозяйственной техники немецкого производства, планы развития и роста компаний. 

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