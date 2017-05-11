Посол Германии ознакомился с экономическим развитием Лянкярани

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб совершил визит в Лянкяран, где провел ряд двусторонних встреч, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

В ходе визита посол встретился с главой Исполнительной власти города Талехом Гарашовым, с кем он обменялся мнениями относительно потенциала развития сфер сельского хозяйства и туризма.

Наряду с этим М.Киндсграб посетил Лянкяранский консервный завод, где его проинформировали о сотрудничестве предприятия с местными производителями фруктов и овощей.

Глава дипмиссии также обсудил с главами предприятий, работающих на чайных плантациях компании "Зеленый чай" с использованием сельскохозяйственной техники немецкого производства, планы развития и роста компаний.