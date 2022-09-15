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Посол Германии обсудил в парламенте развитие сотрудничества с Азербайджаном

Посол Германии обсудил в парламенте развитие сотрудничества с Азербайджаном Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудил развитие двусторонних отношений с главой Азербайджано-Германской группы дружбы Нурланом Гасановым
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 14:49
Посол Германии обсудил в парламенте развитие сотрудничества с Азербайджаном

Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн обсудил развитие двусторонних отношений между странами с главой Азербайджано-Германской группы дружбы Нурланом Гасановым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня посетил парламент Азербайджана и встретился с депутатом Нурланом Гасановым, главой Азербайджано-Германской группы дружбы. Спасибо за ценный обмен мнениями по развитию двусторонних отношений", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке German envoy mulls development of co-op with Azerbaijan in parliament

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