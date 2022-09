Посол Германии обсудил в парламенте развитие сотрудничества с Азербайджаном

Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн обсудил развитие двусторонних отношений между странами с главой Азербайджано-Германской группы дружбы Нурланом Гасановым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня посетил парламент Азербайджана и встретился с депутатом Нурланом Гасановым, главой Азербайджано-Германской группы дружбы. Спасибо за ценный обмен мнениями по развитию двусторонних отношений", - говорится в публикации.