Посол Германии обсудил в парламенте развитие сотрудничества с Азербайджаном
Посол Германии обсудил в парламенте развитие сотрудничества с АзербайджаномНовоназначенный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудил развитие двусторонних отношений с главой Азербайджано-Германской группы дружбы Нурланом Гасановым
Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн обсудил развитие двусторонних отношений между странами с главой Азербайджано-Германской группы дружбы Нурланом Гасановым.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Сегодня посетил парламент Азербайджана и встретился с депутатом Нурланом Гасановым, главой Азербайджано-Германской группы дружбы. Спасибо за ценный обмен мнениями по развитию двусторонних отношений", - говорится в публикации.
Visited the Parliament today and met with MP Nurlan Hasanov, Head of the Friendship Group. Thanks for the valuable exchange on developing bilateral relations.