Посол Германии: Обстрелы Гянджи раз и навсегда должны остаться в прошлом

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил место ракетных обстрелов Арменией мирного города Гянджа в ходе Второй карабахской войны.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице Twitter .

"Во время моего визита в Гянджу я также посетил разрушенные районы города. В духе великого поэта Низами я призвал к примирению, чтобы война и разрушения в Гяндже раз и навсегда остались в прошлом", - отметил посол.