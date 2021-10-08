Посол Германии: Обстрелы Гянджи раз и навсегда должны остаться в прошлом
Посол Германии: Обстрелы Гянджи раз и навсегда должны остаться в прошломПосол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил место ракетных обстрелов Арменией мирного города Гянджа в ходе Второй карабахской войны.
"Во время моего визита в Гянджу я также посетил разрушенные районы города. В духе великого поэта Низами я призвал к примирению, чтобы война и разрушения в Гяндже раз и навсегда остались в прошлом", - отметил посол.
During my visit in Gəncə, I also visited the destroyed areas of the city. In the spirit of the great poet Nizami, I called for self-reflection and for reconciliation so that war and destruction in Gəncə will be once and for all a thing of the past. pic.twitter.com/pZicBcjJXE