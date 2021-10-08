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Посол Германии: Обстрелы Гянджи раз и навсегда должны остаться в прошлом

Посол Германии: Обстрелы Гянджи раз и навсегда должны остаться в прошлом Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил место ракетных обстрелов Арменией мирного города Гянджа в ходе Второй карабахской войны.
Внешняя политика
8 октября 2021 г. 21:20
Посол Германии: Обстрелы Гянджи раз и навсегда должны остаться в прошлом

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил место ракетных обстрелов Арменией мирного города Гянджа в ходе Второй карабахской войны.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице Twitter.

"Во время моего визита в Гянджу я также посетил разрушенные районы города. В духе великого поэта Низами я призвал к примирению, чтобы война и разрушения в Гяндже раз и навсегда остались в прошлом", - отметил посол.

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