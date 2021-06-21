Посол Германии: Надеемся на прогресс в процессе примирения Азербайджана и Армении

"Первичные цифры дают определенную надежду на то, что внутренняя ситуация в Армении стабилизируется и переговорный процесс в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября прошлого года возобновится, встречи возобновятся. Надеемся, что они принесут свой

"Первичные цифры дают определенную надежду на то, что внутренняя ситуация в Армении стабилизируется и переговорный процесс в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября прошлого года возобновится, встречи возобновятся. Надеемся, что они принесут свой результат".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, комментируя итоги выборов в Армении и ход нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Мы также надеемся, что продолжится процесс построения доверия между сторонами, и в ближайшие месяцы и годы мы увидим настоящий прогресс в процессе примирения сторон между двумя странами и народами", - заявил посол Германии.

Чичек Мамедова