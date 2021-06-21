О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Германии: Надеемся на прогресс в процессе примирения Азербайджана и Армении

Посол Германии: Надеемся на прогресс в процессе примирения Азербайджана и Армении "Первичные цифры дают определенную надежду на то, что внутренняя ситуация в Армении стабилизируется и переговорный процесс в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября прошлого года возобновится, встречи возобновятся. Надеемся, что они принесут свой
Внешняя политика
21 июня 2021 г. 11:46
Посол Германии: Надеемся на прогресс в процессе примирения Азербайджана и Армении
Вольфганг Маниг

"Первичные цифры дают определенную надежду на то, что внутренняя ситуация в Армении стабилизируется и переговорный процесс в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября прошлого года возобновится, встречи возобновятся. Надеемся, что они принесут свой результат".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, комментируя итоги выборов в Армении и ход нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Мы также надеемся, что продолжится процесс построения доверия между сторонами, и в ближайшие месяцы и годы мы увидим настоящий прогресс в процессе примирения сторон между двумя странами и народами", - заявил посол Германии.

Чичек Мамедова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: Germany hopes for progress in reconciliation process between Azerbaijan and Armenia 
Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: "Azərbaycan və Ermənistanın barışıq prosesində tərəqqiyə ümid edirik"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял командующего сухопутными войсками Пакистана
Ильхам Алиев принял командующего сухопутными войсками Пакистана
21 июня 2021 г. 12:44
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана
ВидеоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана
21 июня 2021 г. 12:27
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Казахстана
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Казахстана
21 июня 2021 г. 12:16
Посол Турции: Шушинская декларация – важное союзническое соглашение
Посол Турции: Шушинская декларация – важное союзническое соглашение
21 июня 2021 г. 11:37
Глава МИД Казахстана находится с визитом в Азербайджане
Глава МИД Казахстана находится с визитом в Азербайджане
21 июня 2021 г. 10:09
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана
19 июня 2021 г. 17:56
Глава МИД: Румыния заинтересована в расширении связей с Азербайджаном
ФотоГлава МИД: Румыния заинтересована в расширении связей с Азербайджаном
19 июня 2021 г. 17:36
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
19 июня 2021 г. 15:27
Хулуси Акар: Прикладываем все усилия для защиты прав наших братьев
Хулуси Акар: Прикладываем все усилия для защиты прав наших братьев
19 июня 2021 г. 14:29
Глава МИД: Для стран Южного Кавказа есть потенциал сотрудничества вне региона
Глава МИД: Для стран Южного Кавказа есть потенциал сотрудничества вне региона
19 июня 2021 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi