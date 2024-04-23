Посол Германии: Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира
Посол Германии: Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мираГермания поддерживает Азербайджан и Армению на пути к достижению прочного и справедливого мира.
Германия призывает Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира.
Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал в социальной сети "Х".
"На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный знак. Это еще один видимый шаг на пути к миру. Мы призываем обе стороны продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира", - говорится в публикации.
The first border marker has been installed on the border. One more visible step on the road to peace. We encourage both sides to carry on to make this a lasting and just peace. pic.twitter.com/gDgybcTfxf