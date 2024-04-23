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Посол Германии: Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира

Посол Германии: Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира Германия поддерживает Азербайджан и Армению на пути к достижению прочного и справедливого мира.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 23:18
Посол Германии: Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира

Германия призывает Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал в социальной сети "Х".

"На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный знак. Это еще один видимый шаг на пути к миру. Мы призываем обе стороны продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: Azərbaycan və Ermənistanı davamlı, ədalətli sülh səylərini davam etdirməyə çağırırıq

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