Посол Германии: Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира

Германия призывает Азербайджан и Армению продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира.

Как передает Report , об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал в социальной сети "Х".

"На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный знак. Это еще один видимый шаг на пути к миру. Мы призываем обе стороны продолжать добиваться установления прочного и справедливого мира", - говорится в публикации.