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Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций

Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций Германия надеется, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен как можно скорее.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций

Германия надеется, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен как можно скорее.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

"Вместе с Европейским союзом мы призвали к прекращению боевых действий, которые вспыхнули две недели назад. Мы считаем, что мир — это то, в чем регион больше всего нуждается на данный момент, потому что это также является предварительным условием для иностранных инвестиций. Восстановление этого региона будет возможно только в том случае, если там будет мирная и стабильная обстановка", - заявил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: “Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin bağlanacağına ümid edirik"
Версия на английском языке German envoy: Peace in South Caucasus necessary to attract foreign investment

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