Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций

Германия надеется, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен как можно скорее.

Германия надеется, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен как можно скорее.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

"Вместе с Европейским союзом мы призвали к прекращению боевых действий, которые вспыхнули две недели назад. Мы считаем, что мир — это то, в чем регион больше всего нуждается на данный момент, потому что это также является предварительным условием для иностранных инвестиций. Восстановление этого региона будет возможно только в том случае, если там будет мирная и стабильная обстановка", - заявил посол.

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