Посол Германии поблагодарил Азербайджан за солидарность в борьбе с COVID-19

"Накануне вечером на фасаде Центра Гейдара Алиева были спроецированы флаги Германии и Азербайджана, тем самым выразив солидарность и поддержку с нами".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Германии в Азербайджане.

"Данный акт является отражением дружбы во имя борьбы против коронавируса не только между нашими правительствами, но и народами. Для меня это очень хороший знак.Флаг Германии был изображен на одном из самых значимых зданий страны. Çox sağ olun! (Большое спасибо!)",- сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Напомним, ранее сообщалось, что Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен коронавирус.