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Посол Германии поблагодарил Азербайджан за солидарность в борьбе с COVID-19

Посол Германии Азербайджан за солидарность с немцами в борьбе с COVID-

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"Накануне вечером на фасаде Центра Гейдара Алиева были спроецированы флаги Германии и Азербайджана, тем самым выразив солидарность и поддержку с нами".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Германии в Азербайджане.  

"Данный акт является отражением дружбы во имя борьбы против коронавируса не только между нашими правительствами, но и народами. Для меня это очень хороший знак.Флаг Германии был изображен на одном из самых значимых зданий страны. Çox sağ olun! (Большое спасибо!)",- сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг

Напомним, ранее сообщалось, что Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен коронавирус. 

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