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Посол Германии: Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы

Посол Германии: Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 16:00
Посол Германии: Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы

Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман заявил на встрече со студентами в Университете ADA.

Он также подчеркнул важную роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы.

По словам посла, географическое расположение создает много возможностей для страны.

Ральф Хорлеман отметил также потенциал Азербайджана в возобновляемой энергетике, в том числе в сфере производства "зеленого" водорода : “У Азербайджана много возможностей в зеленой энергетике. Этот опыт может быть полезен для стран ЕС".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: “Azərbaycan Avropanın mühüm enerji tərəfdaşına çevrilib”
Версия на английском языке German ambassador: Azerbaijan has turned into important energy partner of Europe

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