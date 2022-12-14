Посол Германии: Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы

Азербайджан превратился в важного энергического партнера Европы.
Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман заявил на встрече со студентами в Университете ADA.
Он также подчеркнул важную роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы.
По словам посла, географическое расположение создает много возможностей для страны.
Ральф Хорлеман отметил также потенциал Азербайджана в возобновляемой энергетике, в том числе в сфере производства "зеленого" водорода : “У Азербайджана много возможностей в зеленой энергетике. Этот опыт может быть полезен для стран ЕС".