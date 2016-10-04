Посол Германии: Азербайджан - наш крупнейший торговый партнер на Южном Кавказе

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан - крупнейший торговый партнер ФРГ в регионе Южного Кавказа и наряду с РФ единственная страна СНГ, где Германия открыла свою торговую палату.

Как сообщает Report, об этом журналистам во вторник заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"В этом году наступает 25-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. За эти годы мы создали крепкие отношения между нашими народами. Азербайджан - крупнейший торговый партнер ФРГ в регионе Южного Кавказа и наряду с Россией единственная страна СНГ, где Германия открыла свою торговую палату", - заявил М.Киндсграб.

По его словам, страны за эти годы наладили тесные связи в сферах образования и культуры.

"Надеюсь, обучение азербайджанских студентов в Германии позволит расширить отношения между народами двух стран в будущем", - резюмировал он.