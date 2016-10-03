Посол: Приложу все усилия для укрепления отношений Германии и Азербайджана

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Я чувствую себя хорошо в Азербайджане и его столице Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб в видеообращении, по случаю национального дня - Дня единства Германии.

По словам посла, в связи с этим днем в Баку был доставлен символ Берлина - скульптура медвежонка "Бадди", разукрашенного азербайджанской художницей Гюляр Гашимовой.

По его словам, эта скульптура может стать символом близости Азербайджана и Германии и будет установлена перед зданием посольства Германии в Баку.

Говоря о двусторонних отношениях, посол подчеркнул, что приложит все усилия для укрепления этих отношений.