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    Посол: Приложу все усилия для укрепления отношений Германии и Азербайджана

    Я чувствую себя хорошо в Азербайджане и его столице Баку

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Я чувствую себя хорошо в Азербайджане и его столице Баку".

    Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб в видеообращении, по случаю национального дня - Дня единства Германии.

    По словам посла, в связи с этим днем в Баку был доставлен символ Берлина - скульптура медвежонка "Бадди", разукрашенного азербайджанской художницей Гюляр Гашимовой.

    По его словам, эта скульптура может стать символом близости Азербайджана и Германии и будет установлена перед зданием посольства Германии в Баку.

    Говоря о двусторонних отношениях, посол подчеркнул, что приложит все усилия для укрепления этих отношений.

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