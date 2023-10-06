О нас

Посол: Франция сделала все для срыва переговоров между лидерами Азербайджана и Армении

Посол: Франция сделала все для срыва переговоров между лидерами Азербайджана и Армении Франция сделала все возможное, чтобы сорвать переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 13:43
Посол: Франция сделала все для срыва переговоров между лидерами Азербайджана и Армении

Франция сделала все возможное, чтобы сорвать переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом изданию The Telegraph сообщил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

“Они [Франция – ред.] продолжают говорить о защите суверенитета Армении, но у нас нет подобных претензий. Если цель состояла в том, чтобы Пашинян и Алиев поговорили друг с другом, то французы сделали все, чтобы сорвать эти переговоры”, - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Азербайджан вернется к переговорам при посредничестве ЕС при условии, что Франция и Германия будут отстранены от роли посредников.

“К сожалению, участие французов привело, может, не к коллапсу, но, безусловно, к заминке”, - сказал Сулейманов.

По его мнению, Франция, в некотором смысле, проецирует свои собственные неудачи на другие страны.

Сулейманов также опроверг заявления о том, что Баку якобы "вынашивает планы вторжения в Армению". Посол отметил, что Азербайджан заинтересован в подписании мирного соглашения с Арменией, которое в том числе включает взаимное признание территориальной целостности друг друга.

“У нас нет никаких территориальных притязаний к кому-либо, и нет никаких планов претендовать на чьи-либо международно признанные территории”, - сказал он. “Все, чего мы хотели, это обеспечить свою территориальную целостность”, - подчеркнул дипломат.

“Понимаю, что армяне Карабахского региона напуганы, но никакой этнической чистки Азербайджан не проводит. Более того, правительство нашей страны хотело, чтобы они остались и реинтегрировались“, - сказал Сулейманов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi