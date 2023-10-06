Посол: Франция сделала все для срыва переговоров между лидерами Азербайджана и Армении

Франция сделала все возможное, чтобы сорвать переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Франция сделала все возможное, чтобы сорвать переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом изданию The Telegraph сообщил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

“Они [Франция – ред.] продолжают говорить о защите суверенитета Армении, но у нас нет подобных претензий. Если цель состояла в том, чтобы Пашинян и Алиев поговорили друг с другом, то французы сделали все, чтобы сорвать эти переговоры”, - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Азербайджан вернется к переговорам при посредничестве ЕС при условии, что Франция и Германия будут отстранены от роли посредников.

“К сожалению, участие французов привело, может, не к коллапсу, но, безусловно, к заминке”, - сказал Сулейманов.

По его мнению, Франция, в некотором смысле, проецирует свои собственные неудачи на другие страны.

Сулейманов также опроверг заявления о том, что Баку якобы "вынашивает планы вторжения в Армению". Посол отметил, что Азербайджан заинтересован в подписании мирного соглашения с Арменией, которое в том числе включает взаимное признание территориальной целостности друг друга.

“У нас нет никаких территориальных притязаний к кому-либо, и нет никаких планов претендовать на чьи-либо международно признанные территории”, - сказал он. “Все, чего мы хотели, это обеспечить свою территориальную целостность”, - подчеркнул дипломат.

“Понимаю, что армяне Карабахского региона напуганы, но никакой этнической чистки Азербайджан не проводит. Более того, правительство нашей страны хотело, чтобы они остались и реинтегрировались“, - сказал Сулейманов.