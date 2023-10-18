Посол: Франция полагала, что повторит на Южном Кавказе разыгранный в Африке сценарий

Франция, поддержавшая в открытую Армению в период Второй Карабахской войны, полагала, что сможет повторить на Южном Кавказе сценарий, разыгранный в Африке.

Франция, поддержавшая в открытую Армению в период Второй Карабахской войны, полагала, что сможет повторить на Южном Кавказе сценарий, разыгранный в Африке.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, выступая на панельной дискуссии "Азербайджан после победы в Карабахе" в Анкаре.

По словам посла, в Азербайджане уже в 2015-2016 годах знали, что страна в силах освободить свои земли от оккупации.

"Однако, официальный Баку всегда призывал к мирному урегулированию ситуации. Армения же не согласилась. Апрельские бои 2016 года показали, что Армения нам не соперник. К сожалению, они не извлекли уроков", - сказал посол.