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Посол: Франция полагала, что повторит на Южном Кавказе разыгранный в Африке сценарий

Посол: Франция полагала, что повторит на Южном Кавказе разыгранный в Африке сценарий Франция, поддержавшая в открытую Армению в период Второй Карабахской войны, полагала, что сможет повторить на Южном Кавказе сценарий, разыгранный в Африке.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 16:35
Посол: Франция полагала, что повторит на Южном Кавказе разыгранный в Африке сценарий

Франция, поддержавшая в открытую Армению в период Второй Карабахской войны, полагала, что сможет повторить на Южном Кавказе сценарий, разыгранный в Африке.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, выступая на панельной дискуссии "Азербайджан после победы в Карабахе" в Анкаре.

По словам посла, в Азербайджане уже в 2015-2016 годах знали, что страна в силах освободить свои земли от оккупации.

"Однако, официальный Баку всегда призывал к мирному урегулированию ситуации. Армения же не согласилась. Апрельские бои 2016 года показали, что Армения нам не соперник. К сожалению, они не извлекли уроков", - сказал посол.

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Версия на английском языке Ambassador: France thought that it would repeat what it did in Africa in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Fransa elə bilirdi ki, Afrikada etdiklərini Cənubi Qafqazda da təkrarlayacaq”

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