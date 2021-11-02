Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении

11:09 Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса.

Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса.

Об этом заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - сказала она.