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Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении

Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении 11:09 Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса.
Внешняя политика
2 ноября 2021 г. 11:32
Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении
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Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса.

Об этом заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - сказала она.

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Версия на английском языке Envoy: France supports delimitation, demarcation of Azerbaijani-Armenian border
Версия на азербайджанском языке Fransa Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsini dəstəkləyir

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