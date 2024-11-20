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Посол Франции вызвана в МИД Азербайджана

Посол Франции вызвана в МИД Азербайджана 20 ноября посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел (МИД).
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 15:06
Посол Франции вызвана в МИД Азербайджана

20 ноября посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщили Report в МИД, на встрече был выражен протест против нападок Франции на председательство COP29 в преддверии и во время проведения климатической конференции.

Была отмечена неприемлемость призывов к бойкоту такого престижного мероприятия ООН, организованного Азербайджаном, поощрения Францией многих глав государств не участвовать в мероприятии, а также принятия усилиями Франции в Европарламенте резолюции, необоснованно критикующей наше председательство в COP29 и в целом направленной против наших глобальных усилий в борьбе с изменением климата.

Кроме того, до сведения посла было доведено, что действия Франции, активно вооружающей Армению и поощряющей милитаризм и реваншизм, подрывают мирный процесс.

"От французской стороны настоятельно потребовали прекратить эти действия, направленные против Азербайджана и ставящие под угрозу процесс нормализации", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на английском языке Official Baku protests to French ambassador over France's anti-Azerbaijan actions
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Fransa səfirinə ölkəsinin Azərbaycan əleyhinə addımları ilə bağlı etiraz bildirib

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