МИД Азербайджана выразил протест Франции

30 июня Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.

30 июня Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече был выражен протест в связи с антиазербайджанскими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с армянской диаспорой во французском Марселе, направленными на защиту Армении и не отражающими истину. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали объяснений от Франции.



Послу было сказано, что повторное озвучивание Макроном предвзятых, направленных против Азербайджана заявлений является ярким примером того, что президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби Франции и не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.

Было подчеркнуто, что на фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана подобные предвзятые заявления Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и побуждают тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм, еще больше расширять свою деструктивную деятельность.