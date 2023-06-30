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МИД Азербайджана выразил протест Франции

МИД Азербайджана выразил протест Франции 30 июня Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.
Внешняя политика
30 июня 2023 г. 16:15
МИД Азербайджана выразил протест Франции

30 июня Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече был выражен протест в связи с антиазербайджанскими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с армянской диаспорой во французском Марселе, направленными на защиту Армении и не отражающими истину. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали объяснений от Франции.

Послу было сказано, что повторное озвучивание Макроном предвзятых, направленных против Азербайджана заявлений является ярким примером того, что президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби Франции и не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.

Было подчеркнуто, что на фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана подобные предвзятые заявления Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и побуждают тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм, еще больше расширять свою деструктивную деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Azərbaycandakı səfiri XİN-ə çağırılıb, Emmanuel Makronun fikirlərinə etiraz bildirilib

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