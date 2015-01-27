​Посол Франции выразил Азербайджану признательность

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "От имени моего государства и команды посольства Франции выражаю вам сердечную признательность за поддержку и солидарность, оказанные нам после известных событий в Париже".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла Франции в Азербайджане Паскаля Монье.

По словам посла, этот кровавый инцидент является глубокой скорбью не только для Франции, но и для всех тех, кто с уважением относится к людям и ценностям свободы, вне зависимости от религиозных и политических взглядов: "Как только стало известно о происшедшем, президент Ильхам Алиев направил президенту Франсуа Олланду письмо и выразил соболезнования, Мехрибан ханум Алиева в знак уважения памяти погибших прислала в посольство букет цветов, министр финансов Самир Шарифов от имени азербайджанского правительства написал слова поддержки в книге соболезнований, заместитель премьер-министра господин Али Ахмедов вместе с прибывшими во Францию политическими лидерами многих стран 11 января принял участие в Республиканском шествии для подтверждения обязательств Азербайджана в борьбе с терроризмом".

Посол добавил, что сотрудники редакции "Charlie Hebdo" были убиты за защиту свободы слова и выражения: "Оправдать это варварство невозможно. Понимаю, что многочисленные карикатуры пророка в журнале, а также обложка, подготовленная уцелевшими после теракта журналистами, задела многих мусульман как во Франции, так и в мире. Я осознаю это. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус сказал, что непростительным является грань насилия, и практика насилия не будет восприниматься ни сегодня, ни в будущем. В демократической стране с независимым судом закон существует для защиты каждого гражданина. Каждый гражданин вправе обратиться в суд. Хочу отметить, что со дня создания, сатирическое издание "Charlie Hebdo" издавало карикатуры на происходящие в мире процессы, проводило опросы, затрагивало все темы, в том числе религию. Ислам не был и не является специальной целью "Charlie Hebdo". В своем выступлении в Генассамблее премьер-министр Франции сказал, что направленные против мусульман действия будут наказаны как факты антисемитизма. После произошедшего в начале года невиданного акта насилия желаю, чтобы мысли всегда превосходили спонтанное насилие, уважение к разнообразию превзошло фанатизм, а ненависть уступила место уважению".