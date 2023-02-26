Посол Франции выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом

Хочу выразить глубокое уважение к горю всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Глубокие соболезнования и уважение к скорби азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинской трагедии выразила посол Франции в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Анн Бойон написала в Twitter.

"Хочу выразить глубокое уважение к скорби всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинской трагедии. Прочный мир должен быть достигнут путем диалога и примирения, чтобы подобные вещи больше не повторялись", - отметила она.