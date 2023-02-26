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Посол Франции выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом

Посол Франции выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом Хочу выразить глубокое уважение к горю всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 15:47
Посол Франции выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом

Глубокие соболезнования и уважение к скорби азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинской трагедии выразила посол Франции в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Анн Бойон написала в Twitter.

"Хочу выразить глубокое уважение к скорби всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинской трагедии. Прочный мир должен быть достигнут путем диалога и примирения, чтобы подобные вещи больше не повторялись", - отметила она.
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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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