Посол Франции выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом
Посол Франции выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидомХочу выразить глубокое уважение к горю всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинского геноцида.
Глубокие соболезнования и уважение к скорби азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинской трагедии выразила посол Франции в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом Анн Бойон написала в Twitter.
"Хочу выразить глубокое уважение к скорби всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалинской трагедии. Прочный мир должен быть достигнут путем диалога и примирения, чтобы подобные вещи больше не повторялись", - отметила она.
Bu gün Xocalı faciəsini yad edən bütün Azərbaycan xalqının qəminə dərin ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Davamlı sülhə dialoq və barışıq yolu ilə nail olmaq lazımdır ki, belə hərəkətlər bir daha baş verməsin. https://t.co/WU39259XZ3