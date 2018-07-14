Посол Франции: Визит президента Азербайджана в Париж повысит качество нашего партнерства и продемонстрирует силу двусторонних отношений

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное Национальному дню Франции- Дню взятия Бастилии.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше отметила, что Франция и Азербайджан осуществляют активный диалог по ряду сфер.

"Празднование Францией 14 июля имеет особое значение в этом году, когда Азербайджан отмечает столетие создания АДР",- заявила А. Буше. Напомнив девиз Франции: "Свобода, равенство и братство", посол отметила, что эти идеи и ценности были знакомы и основателям АДР.

По ее словам, нынешний год знаменателен и визитами на высшем уровне. Напомнив, что 16 января этого года глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров посетил Париж, а 28 мая Баку посетил и глава МИД Франции Ле Дриан, посол заявила, что 20 июля "Париж будет иметь честь принять президента Ильхама Алиева, который проведет первую встречу с президентом Франции Эмманулем Макроном".

"Этот визит определенно повысит качество нашего партнерства и продемонстрирует силу двусторонних политических отношений и вновь подтвердит активную вовлеченность Франции в деятельности Минской группы",- заявила посол.

По ее словам, этот визит станет также возможностью укрепить экономическое партнерство в контексте роста Азербайджана и продолжения проведения экономических реформ. Посол А. БУше отметила, что Баку и Париж продолжают активное сотрудничество и в сфере образования и культуры.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев поздравил Францию с Национальным днем. Он также выразил уверенность, что предстоящий визит президента Азербайджана в Париж позволит еще более укрепить двусторонние отношения. По мнению замминистра, визит позволит и обменяться мнениями касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта как с страном сопредседателем Минской группы ОБСЕ.