Посол Франции выразил признательность президенту Азербайджана

Посол Франции в Азербайджане Закари Грос направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Господин президент Азербайджанской Республики.
Человечество находится лицом к лицу с тяжелой проблемой, вызванной коронавирусом. Пандемия подвергла испытаниям и Францию, и Азербайджан.
В это трудное время освещение Центра Гейдара Алиева в цвета флага Франции вечером 5 апреля было высоко оценено в нашей стране как ценный жест солидарности.
От имени президента Франции Эмманюэля Макрона и всех французов выражаю Вам свою признательность за такое исключительное выражение этой дружбы.
Господин президент, прошу принять мое глубокое почтение к Вам".