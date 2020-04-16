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Посол Франции выразил признательность президенту Азербайджана

Посол Франции выразил признательность президенту Азербайджана

Посол Франции в Азербайджане Закари Грос направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо. 

Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

"Господин президент Азербайджанской Республики.

Человечество находится лицом к лицу с тяжелой проблемой, вызванной коронавирусом. Пандемия подвергла испытаниям и Францию, и Азербайджан.

В это трудное время освещение Центра Гейдара Алиева в цвета флага Франции вечером 5 апреля было высоко оценено в нашей стране как ценный жест солидарности.

От имени президента Франции Эмманюэля Макрона и всех французов выражаю Вам свою признательность за такое исключительное выражение этой дружбы.

Господин президент, прошу принять мое глубокое почтение к Вам". 

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