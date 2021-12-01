Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением вертолета

Посол Франции Закари Гросс выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ГПС Азербайджана

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Я выражаю свои искренние соболезнования семьям жертв трагического крушения вертолета на полигоне Гарахейбат, Хызы", - написал посол.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.