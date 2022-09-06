Посол Франции в Азербайджане: Уверен, что мы можем сделать больше во имя мира

Посол Франции в Азербайджане: Уверен, что мы можем сделать больше во имя мира

"Я уверен, что мы можем и будем делать больше вместе для мира, стабильности, процветания и безопасности".

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