Посол Франции в Азербайджане: Уверен, что мы можем сделать больше во имя мира

"Я уверен, что мы можем и будем делать больше вместе для мира, стабильности, процветания и безопасности".
Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Спасибо министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову за его приверженность французско-азербайджанским отношениям. Уверен, что вместе мы можем и будем делать больше во имя мира, стабильности, процветания и безопасности", - отметил посол.
Напомним, что 5 сентября Дж.Байрамов принял Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.
Азербайджанский дипломат коснулся усилий посла З.Гросса в направлении развития двусторонних отношений, его профессионального подхода и поддержки французской стороны в разминировании деоккупированных территорий.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональные усилия по миростроительству и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.