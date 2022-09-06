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Посол Франции в Азербайджане: Уверен, что мы можем сделать больше во имя мира

Посол Франции в Азербайджане: Уверен, что мы можем сделать больше во имя мира "Я уверен, что мы можем и будем делать больше вместе для мира, стабильности, процветания и безопасности".
Внешняя политика
6 сентября 2022 г. 02:40
Посол Франции в Азербайджане: Уверен, что мы можем сделать больше во имя мира

"Я уверен, что мы можем и будем делать больше вместе для мира, стабильности, процветания и безопасности".

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Спасибо министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову за его приверженность французско-азербайджанским отношениям. Уверен, что вместе мы можем и будем делать больше во имя мира, стабильности, процветания и безопасности", - отметил посол.

Напомним, что 5 сентября Дж.Байрамов принял Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Азербайджанский дипломат коснулся усилий посла З.Гросса в направлении развития двусторонних отношений, его профессионального подхода и поддержки французской стороны в разминировании деоккупированных территорий.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональные усилия по миростроительству и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Azərbaycandakı səfiri: “Əminəm ki, sülh naminə daha çox işlər görə bilərik”

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