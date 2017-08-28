Посол Франции в Азербайджане участвует в амбассадориале в Париже

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В МИД Франции проходит ежегодное заседание руководителей дипломатических представительств этой страны за рубежом.
Как сообщает Report, в рамках недели послов состоятся выступления главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, а также других высокопоставленных чиновников правительства Франции.
В ходе заседания участвует также посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.
В рамках мероприятия также состоятся встречи послов с предпринимателями.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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