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    Посол Франции в Азербайджане участвует в амбассадориале в Париже

    В рамках мероприятия состоятся встречи послов с предпринимателями

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В МИД Франции проходит ежегодное заседание руководителей дипломатических представительств этой страны за рубежом.

    Как сообщает Report, в рамках недели послов состоятся выступления главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, а также других высокопоставленных чиновников правительства Франции.

    В ходе заседания участвует также посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше. 

    В рамках мероприятия также состоятся встречи послов с предпринимателями.

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