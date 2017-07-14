Посол Франции: Сфера энергетики остается одной из важнейших в сотрудничестве с Азербайджаном

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное Национальному дню Франции- Дню взятия Бастилии.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше отметила, что Франция и Азербайджан осуществляют активный диалог, она высоко оценила проекты с участием Азербайджана по обеспечению энергоэффективности Европы, в том числе Южный газовый коридор.

Она напомнила, что в рамках визита в Париж президента Ильхама Алиева в ходе встречи президентов двух стран была отмечена важность достижения устойчивого соглашения по нагорно-карабахскому урегулированию путем переговоров. Напомнив недавнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, она отметила, что французская сторона выражает свои соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения в результате нарушения режима прекращения огня.

Посол Франции заявила, что страны сотрудничают по ряду сфер, в том числе транспорта, туризма, агробизнеса и др. "При этом сфера энергетики остается одной из наиболее важных в нашем двустороннем сотрудничестве. Плодотворное и надежное сотрудничество SOCAR и TOTAL длится уже 20 лет. И это сотрудничество продолжается", -заявила А. Буше.

Посол Франции также рассказала о сотрудничестве с Азербайджаном и в гуманитарной и образовательной сферах.

В свою очередь заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев поздравил Французскую сторону с праздником от имени азербайджанского народа. Он отметил, что многовекторное сотрудничество Азербайджана и Франции продолжает активно развиваться, чему способствуют взаимные визиты. По словам заммминистра, до настоящего времени страны подписали порядка 60 двусторонних документов.

Франция является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Так, товарооборот между странами в 2016 году составил 644 млн. Долларов США. В целом инвестиции Франции в Азербайджана составили 2,2 млрд. долларов США.