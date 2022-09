Франция положительно отреагировала передачу азербайджанской стороной Армении пяти армянских военнослужащих.

Как передает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

По его мнению, это является важным гуманитарным жестом.

"Мирные переговоры продолжаются", - отметил он.