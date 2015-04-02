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    Посол Франции посетит Мингячевир

    Паскаль Монье ознакомится со спортивными объектами в этом городе

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье 6 апреля совершит ознакомительный визит в Мингячевир.

    Как сообщает Report, в ходе визита посол встретится с местными властями Мингячевира, а также осмотрит спортивные объекты, на которых пройдут ряд соревнований в рамках I Европейских игр в июне этого года. П.Монье напомнил также, что для участия в играх Азербайджан посетит обширная делегация французских спортсменов. Он отметил, что существует большой потенциал для сотрудничества регионов Франции и Азербайджана.

    Посол добавил, что ранее он посещал Габалу и Шеки, а теперь впервые посетит Мингячевир. Он отметил о большом потенциале для развития сотрудничества в сферах образования и спорта двух стран.

    По словам П.Монье, существуют планы по организации встреч между регионами Азербайджана и Франции. 

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