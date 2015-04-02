Посол Франции посетит Мингячевир

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье 6 апреля совершит ознакомительный визит в Мингячевир.

Как сообщает Report, в ходе визита посол встретится с местными властями Мингячевира, а также осмотрит спортивные объекты, на которых пройдут ряд соревнований в рамках I Европейских игр в июне этого года. П.Монье напомнил также, что для участия в играх Азербайджан посетит обширная делегация французских спортсменов. Он отметил, что существует большой потенциал для сотрудничества регионов Франции и Азербайджана.

Посол добавил, что ранее он посещал Габалу и Шеки, а теперь впервые посетит Мингячевир. Он отметил о большом потенциале для развития сотрудничества в сферах образования и спорта двух стран.

По словам П.Монье, существуют планы по организации встреч между регионами Азербайджана и Франции.