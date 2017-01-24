Посол Франции посетила Шемаху

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез посетила Шемаху.
Как сообщили Report из посольства, на встрече с главой ИВ Шемахинского района Асифом Агаевым посол отметила важность нецентрализованного сотрудничества между французскими и азербайджанскими регионами и заявила о поддержке Францией стратегии диверсификации азербайджанской экономики.
Посол выразила удовлетворение деятельностью в областях сельского хозяйства, виноградарства и туризма, реализованными проектами и преподаванием в школах французского языка в Шемахинском районе.
Госпожа посол также побывала на виноградных плантациях и встретилась с представителями двух компаний по производству вина - "Az-Granata" и "Şirvan Şərab".
О.Бушез выразила удовлетворение сотрудничеством с французскими компаниями.
News DepartmentАвтор новости
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