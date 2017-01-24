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    Посол Франции посетила Шемаху

    Госпожа Орелия Бушез встретилась с главой ИВ Шемахинского района

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез посетила Шемаху.

    Как сообщили Report из посольства, на встрече с главой ИВ Шемахинского района Асифом Агаевым посол отметила важность нецентрализованного сотрудничества между французскими и азербайджанскими регионами и заявила о поддержке Францией стратегии диверсификации азербайджанской экономики.

    Посол выразила удовлетворение деятельностью в областях сельского хозяйства, виноградарства и туризма, реализованными проектами и преподаванием в школах французского языка в Шемахинском районе.

    Госпожа посол также побывала на виноградных плантациях и встретилась с представителями двух компаний по производству вина - "Az-Granata" и "Şirvan Şərab".

    О.Бушез выразила удовлетворение сотрудничеством с французскими компаниями. 

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