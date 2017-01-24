Посол Франции посетила Шемаху

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез посетила Шемаху.

Как сообщили Report из посольства, на встрече с главой ИВ Шемахинского района Асифом Агаевым посол отметила важность нецентрализованного сотрудничества между французскими и азербайджанскими регионами и заявила о поддержке Францией стратегии диверсификации азербайджанской экономики.

Посол выразила удовлетворение деятельностью в областях сельского хозяйства, виноградарства и туризма, реализованными проектами и преподаванием в школах французского языка в Шемахинском районе.

Госпожа посол также побывала на виноградных плантациях и встретилась с представителями двух компаний по производству вина - "Az-Granata" и "Şirvan Şərab".

О.Бушез выразила удовлетворение сотрудничеством с французскими компаниями.