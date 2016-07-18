Посол Франции поблагодарила Азербайджан за поддержку после теракта в Ницце

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан сразу же отреагировал на теракт во Франции на уровне правительства и обычных граждан. Практически сразу в посольство начали поступать обращения с поддержкой".

Об этом Report заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

"Говорят, друзья познаются в трудную минуту. Свидетелями этого мы стали в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев, его супруга и другие должностные лица оказали свою поддержку. Я благодарю Азербайджан за это. Это показатель наших отношений, нашей дружбы, нашей связи с мультикультурализмом и борьбы против религиозного фанатизма", - заявила посол.

По словам посла, Франция не боится поступающих угроз. Идет расследование теракта в Ницце: "Франция не сдастся и будет продолжать свою борьбу с терроризмом".

Посол добавила, что сегодня в 12 часов дня по всему миру в посольствах Франции и в самой стране минутой молчания были почтены жертвы теракта в Ницце.