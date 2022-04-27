Посол Франции по Восточному партнерству посетит Азербайджан на следующей неделе

Посол Франции по программе ЕС "Восточное партнерство" Брис Рокфей на следующей неделе посетит Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.
"Франция приветствует недавний телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и их решение созвать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и начать переговоры по мирному договору между двумя странами. Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу", - отметили в МИД Франции.
Отметим, Брис Рокфей 11-14 апреля также посетил Ереван.