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Посол Франции обсудила в Гяндже сотрудничество в ряде сфер

Посол Франции обсудила в Гяндже сотрудничество в ряде сфер Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон обсудила в Гяндже потенциал двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и сфере образования.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 22:28
Посол Франции обсудила в Гяндже сотрудничество в ряде сфер

Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон обсудила в Гяндже потенциал двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и сфере образования.

Как передает Report, об этом дипломат написала в Twitter.

A.Буйон подчеркнула, что визит оказался плодотворным.

"Получила удовольствие от встреч с профессионалами, которые заинтересованы в развитии этого региона. Выражаю им свою признательность", - говорится в твите.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri Gəncədə bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib

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