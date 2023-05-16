Посол Франции обсудила в Гяндже сотрудничество в ряде сфер
Посол Франции обсудила в Гяндже сотрудничество в ряде сферПосол Франции в Азербайджане Анн Буйон обсудила в Гяндже потенциал двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и сфере образования.
Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон обсудила в Гяндже потенциал двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и сфере образования.
Как передает Report, об этом дипломат написала в Twitter.
A.Буйон подчеркнула, что визит оказался плодотворным.
"Получила удовольствие от встреч с профессионалами, которые заинтересованы в развитии этого региона. Выражаю им свою признательность", - говорится в твите.
Gəncəyə çox maraqlı səfərimi başa çatır. Kənd təsərrüfatı, sənaye və akademik sahədə əməkdaşlıq potensialını müzakirə etdik. Mən bu gözəl bölgənin inkişafı ilə maraqlanan peşəkarlarla görüşməkdən həzz aldım. Hamısına ürəkdən təşəkkür edirəm pic.twitter.com/CP5c0FWIni