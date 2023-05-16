Посол Франции обсудила в Гяндже сотрудничество в ряде сфер

Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон обсудила в Гяндже потенциал двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и сфере образования.

Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон обсудила в Гяндже потенциал двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и сфере образования.

Как передает Report , об этом дипломат написала в Twitter.

A.Буйон подчеркнула, что визит оказался плодотворным.

"Получила удовольствие от встреч с профессионалами, которые заинтересованы в развитии этого региона. Выражаю им свою признательность", - говорится в твите.