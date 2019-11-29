​Посол Франции: Мы хотим расширения отношений между Баку и Бордо

В 1979 году было подписано очень передовое соглашение - Баку и Бордо стали городами-побратимами.

Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Грос заявил на официальном приеме по случаю 40-летия данной даты.

"Я очень хочу, чтобы отношения между Азербайджаном и Францией, также между Баку и Бордо развивались еще больше. Баку и Бордо - оба очень активные и привлекательные города", - сказал он.

В свою очередь глава Исполнительной власти Баку, мэр Эльдар Азизов отметил, что 40 лет достаточно большой период с точки зрения партнерства.

"В те годы Баку был столицей советского Азербайджана и было подписано множество соглашений о городах-побратимах. Но лишь с немногими из них продолжается сотрудничества, думаю Бордо среди первых", - сказал он.

Мэр города также отметил, что сегодня независимый Азербайджан реализует независимую политику, что благодаря воле и желанию руководства страны отношения с Францией вышли на качественно новый уровень: "Развитие отношений между городами в этом контектсе - очень важный элемент и составляющая. Несмотря на большое расстояние, Баку и Бордо связывает и объединяет много факторов - это и то, что оба города являются городами-портами, и их значимость с точки зрения культуры, а также винодельческие традиции. Мы хотим развивать эти отношения. И как я знаю, такого же мнения придерживается мэрия Бордо".