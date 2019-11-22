Посол Франции: Мы должны развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Интервью информационного агентства Report с послом Франции в Азербайджане Захари Гроссос.

- Господин посол, недавно началась Ваша дипломатическая деятельность в Азербайджане. Каковы Ваши первые впечатления от нашей страны?

- Первые впечатления: теплые люди, оживленная столица, яркая современная архитектура, хорошая еда, великолепные горы, сложный язык. Море выглядит как большое озеро. Где я? Это Европа или нет?

- Какими будут приоритеты вашей дипломатической деятельности в Азербайджане?

- Франция и Азербайджан являются партнерами ради процветания и безопасности как в Европе, так и в регионе. Вы можете называть это как хотите, но я думаю, что мы должны развивать стратегическое партнерство. Итак, наши приоритеты: больше политического диалога, больше торговли, больше студенческих обменов и образовательных проектов, больше сотрудничества.

Кроме того, я хочу увидеть уголок страны.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень франко-азербайджанского сотрудничества?

- Хороший фундамент уже заложен. Между странами имеется политический диалог на высшем уровне, с сильными личными контактами между главами наших государств. Деловые связи растут. В области образования у нас есть большие успехи, которые мы хотим развивать и дальше: в Азербайджано-французском университете (UFAZ) обучаются около 600 талантливых студентов, а во французском лицее в Баку - 200 замечательных детей. Количество виз, выдаваемых посольством Франции, постоянно растет (около 18 000 в прошлом году).

Но ясно, что можно и нужно сделать гораздо больше.

- Что Вы можете сказать об экономическом сотрудничестве между странами?

- Интерес Франции к Азербайджану очень большой. Но, честно говоря, мы полностью не использовали имеющийся потенциал. Наш товарооборот составляет около 615 млн. евро, из которых 500 млн. евро приходится на долю Азербайджана и 115 млн. евро - Франции. Таким образом, с одной стороны, общий уровень [товарооборота] все еще довольно низок, а с другой, Франция имеет значительный торговый дефицит с Азербайджаном. Для меня это немного загадка, потому что французские компании могут изменить ситуацию и способствовать лучшему будущему для всех азербайджанцев. Мы выделили пять секторов, которые, по нашему мнению, представляют взаимный интерес для обеих сторон - окружающая среда, транспорт, энергетика, безопасность и инвестиции. Французские компании обладают технологиями и опытом, необходимыми для улучшения качества воды в городах, очистки озер страны, улучшения городского и междугороднего транспорта, развития ветровой и солнечной энергетики и защиты критически важной инфраструктуры. Компания Total готова вкладывать значительные средства, чтобы внести свой вклад в укрепление ее независимости и повысить конкурентоспособность на рынке. И Франция стремится, чтобы Азербайджан стал привилегированным инвестором во французскую экономику.

- В Азербайджане проводится ряд реформ, направленных на развитие ненефтяного сектора, включая сельское хозяйство, развитие бизнес-среды и агропромышленного комплекса. Как Вы оцениваете их и какую поддержку может оказать Франция в этом отношении?

- Я помню, как президент Азербайджана выступил с большой речью в Давосе в 2016 году, где рассказал о структурных реформах и диверсификации экономики. Это был важный момент для Азербайджана. Справедливости ради, многое уже сделано. Дорожная карта реформ идет хорошо, и ее нужно продвигать быстрее. Было проведено много хороших административных реформ, которые улучшили повседневную жизнь азербайджанского народа. Например, можно вспомнить создание службы ASAN и DOST. Но необходимо сделать больше для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор. Это ключевой элемент диверсификации экономики. В связи с этим мы надеемся, что закон о конкуренции будет принят. Азербайджан должен внимательно ознакомиться с лучшим в мире законом о конкуренции, который, несомненно, действует в Европейском Союзе. Наши компании также хотят видеть сильную судебную систему, которой они могут доверять. Вы правильно упомянули сельское хозяйство. Это ключевой сектор для обеих наших стран, и мы заинтересованы в том, чтобы поделиться опытом Франции в адаптации к европейским и мировым рынкам. И, конечно же, нам нравится, что ваша страна так заинтересована в развитии винодельческой промышленности.

- Сотрудничество в сфере туризма. Как вы думаете, что может привлечь туристов в Азербайджан? На чем мы должны сосредоточиться?

- Я считаю, что Азербайджан должен сосредоточиться на устойчивом туризме, эко-туризме, культурном туризме. Страна очень привлекательная. Но она невелика, и здесь существует разные климатические зоны, а также культурные группы и экосистем, которые необходимо защищать. Поэтому я считаю, что министр экологии Бабаев прав, желая развивать природные парки страны. Франция имеет большой опыт в этой области. Французы, как и многие европейцы, любят путешествовать пешком по горам и из деревни в деревню. Это ни только здоровый образ жизни, а также полезно для местных сообществ. В Азербайджане огромный потенциал.

- Франция является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим в Париже было проведено несколько встреч на высоком уровне. Каким Вы видите перспективы решения проблемы?

- Нагорно-карабахский конфликт является одним из старейших конфликтов в Европе. Он представляет серьезную опасность и высокий риск обострения в любой момент. Статус-кво не является устойчивым, поскольку он не выгодно для обеих стран, их экономик, семей всех тех, кто страдает от этого. Франция глубоко привержена делу справедливого и прочного мирного урегулирования конфликта. Мы привержены эффективной многосторонности и международному праву, как и ваша страна. 16 января в Париже министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру. Я надеюсь, что дипломатический процесс все еще актуален, лидеры Азербайджана и Армении продолжают переговоры.

- Нагорно-карабахские сепаратисты проводят провокации, периодически приглашая политически активных депутатов в Карабах и подписывая соглашения о незаконном сотрудничестве с различными регионами Франции. Какова официальная позиция Франции в этом вопросе?

- Ваши читатели знают позицию Франции. Мы не признаем так называемые "власти Нагорного Карабаха". Французское правительство не имеет с ними никаких отношений. Уставы между местными муниципалитетами во Франции и городами в Нагорном Карабахе были оспорены в суде государством и регулярно отменяются. Что касается депутатов или простых французских граждан, то у правительства нет возможности помешать людям перемещаться с одного места в другое. На самом деле, в мире есть много регионов, которые мы просим наших граждан, в том числе депутатов, не посещать, потому что мы не признаем власти и у нас нет дипломатических связей, таких как Северная Корея, или потому что они особенно опасны, но, к сожалению, нам не всегда удается убедить наших граждан. Но загляните на сайт французского МИДа, и вы увидите Нагорный Карабах в списке мест, которые не рекомендуется посещать.