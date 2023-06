Посол Франции: Для меня большая честь открывать ежегодную конференцию Caspisnet

Ежегодная конференция Caspisnet, в которой участвуют ведущие исследователи из Франции, посвящена экологическим вызовам Каспийского региона.

Как передает Report, об этом в Twitter написала посол Франции в Азербайджане Анн Буйон.

"Для меня большая честь открывать ежегодную конференцию Caspisnet, посвященную экологическим вызовам Каспийского региона и необходимости тесного научного сотрудничества.", - сказала она.