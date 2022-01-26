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Посол: Формат "3+3" посодействует развитию экономических связей и доверия в регионе

Посол: Формат "3+3" посодействует развитию экономических связей и доверия в регионе Россия считает, что платформа сотрудничества "3+3" будет содействовать развитию экономических связей и доверия в регионе.
Внешняя политика
26 января 2022 г. 12:00
Посол: Формат 3+3 посодействует развитию экономических связей и доверия в регионе
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Россия считает, что платформа сотрудничества "3+3" будет содействовать развитию экономических связей и доверия в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Посол напомнил, что в прошлом году был запущен "многообещающий формат "3+3", интерес которого состоит в нормализации ситуации в регионе и разблокировки коммуникаций".

"Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой", отметил посол.

М. Бочарников заявил, что пока не обладает информацией о том, где пройдет следующая встреча в рамках этого формата.

С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

10 декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана.

Грузия отказалась от участия на встрече.

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Версия на английском языке Envoy: 3+3 format to foster development of economic ties in region
Версия на азербайджанском языке Səfir: "3+3" formatı regionda iqtisadi əlaqələrin və etimadın inkişafına töhfə verəcək”

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