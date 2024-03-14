Кирсти Наринен: Финляндия готова поддержать Азербайджан в организации COP29

Финляндия готова внести свой вклад и помочь технически для успешного проведения конференции COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Финляндия готова внести свой вклад и помочь технически для успешного проведения конференции COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Об этом Report заявила посол Финляндии в Азербайджане и других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен.

"Прежде всего, я очень рада, что следующий COP после Дубая пройдет в Баку. А это означает, что еще одна нефтедобывающая страна вносит свой вклад в борьбу с климатическими изменениями",- сказала она.

По словам дипломата, будет интересно посмотреть, как Баку справится с проведением этого мероприятия с точки зрения логистики: "Потому что как мы все знаем, это очень грандиозное мероприятие, и все страны, включая Финляндию, будут очень рады внести свой вклад и помочь сделать это технически возможным".