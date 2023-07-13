Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Финляндией начались 30 лет назад, за это время сотрудничество между странами стремительно развивалось.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Финляндией имеют 30-летнюю историю, за это время сотрудничество между странами стремительно развивалось.

Report представляет интервью с послом Финляндии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре, являющейся также послом и в других странах Южного Кавказа, Кирсти Наринен, которая рассказала о возможностях расширения сотрудничества между странами и прокомментировала процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

- Что бы вы могли сказать о сотрудничестве между Финляндией и Азербайджаном в рамках международных организаций?

- У всех международных организаций есть свои собственные программы и динамика. Чем больше совпадают наши национальные повестки дня, тем теснее становится сотрудничество. Например, недавно в Нью-Йорке на конференции по водным ресурсам под эгидой Организации Объединенных Наций обе страны - Финляндия и Азербайджан выступали очень активно, поскольку вода и эффективное управление водными ресурсами важны для нас обоих. Азербайджан также является участником многих международных конвенций, связанных с водными ресурсами, инициатором которых выступила Финляндия.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о приоритетах председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году?

- После апрельских парламентских выборов в Финляндии, новое правительство и новый министр иностранных дел были назначены только 20 июня. Поэтому у нас пока нет конкретных решений по приоритетам. ОБСЕ также пока не имеет председателя на 2024 год, что усложняет подготовку к нашему председательству.

Однако Финляндия исторически является защитником ценностей ОБСЕ: многосторонней безопасности и международного правопорядка. Жизненно важно, чтобы ОБСЕ пережила нынешние неспокойные времена, утвердила свой бюджет и приняла другие необходимые решения, позволяющие Финляндии провести 50-летие председательства с четкими приоритетами и результатами.

- Как бы вы прокомментировали текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа, а также возобновление переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией? Как скоро, по вашему мнению, в регионе наступит мир?

- Во-первых, это хорошо и очень важно, что диалог по мирному соглашению и его условиям возобновлен. Устойчивый мир и стабильность могут быть достигнуты только путем переговоров, в ходе которых обе стороны проявят достаточную политическую волю, чтобы также увидеть точку зрения другой стороны и пойти на необходимые компромиссы.

Принудительный мир не является устойчивым, в истории есть несколько примеров этого. Сторонам также следует воздерживаться от резкой риторики и использовать примирительные формулировки для поддержки диалога.

ЕС и президент Европейского Совета Шарль Мишель приложили много усилий для содействия этому процессу, и Финляндия вместе со всем Европейским Союзом полностью поддерживает эту работу. Усилия ЕС согласованы с активной ролью США, поэтому необходимы и то, и другое. Я надеюсь, что предстоящие встречи вновь приведут к продвижению процесса в направлении достижения желаемого результата, с которым смогут согласиться народы двух стран.

Временные рамки, по сути, не имеют значения. Самое важное - что будет после подписания договора. Его реализация требует доверия, которое на данный момент является неопределенным. Устойчивый мир требует тенденции к росту трансграничных контактов - торговых, транспортных, коммуникационных, гуманитарных, экологических, административных и т.д. Цель состоит в том, чтобы в конечном счете соседи стали просто соседями, а не врагами. На это требуется время.

Самая важная часть - это начать делимитацию и демаркацию границы. Без этого, я боюсь, перестрелки продолжатся и будут страдать люди, как гражданские, так и военные, по обе стороны. На это также требуется время, но очень важно начать.

- Заинтересованы ли финские компании работать на освобожденных территориях Азербайджана?

- Обычно компаниям необходимо ознакомиться с рынком и бизнес-средой прежде, чем принять участие в сложном и отнимающем много времени и средств тендере.

Итак, первым шагом является объединение финских и азербайджанских компаний для знакомства с рынком и друг с другом. У нас есть планы по проведению встреч типа бизнес-форума как в Хельсинки, так и в Баку позже в этом году. В мае был открыт Северный бизнес-клуб в Баку - это также делается для расширения базы контактов и обмена информацией о деловых возможностях и партнерствах.

- Не могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать сотрудничество между странами в энергетическом секторе? Готова ли Финляндия поделиться своим опытом с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии?

- Финским компаниям, безусловно, наиболее интересны технологии в области энергетики, возобновляемых источников энергии, экологии, управления водными ресурсами, цифровизации и сельского хозяйства, поскольку именно в этих отраслях развиты финские ноу-хау. Это также базовые азербайджанской экономики. Почти все финские компании, работавшие ранее в России, ушли и ищут новые рынки и новых партнеров, в том числе на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

- Что бы вы могли сказать об укреплении экономического и инвестиционного сотрудничества между странами?

- Интерес к логистике растет по мере того, как формируется Средний коридор, который компенсирует российский Северный коридор, ныне практически бездействующий. Цифровизация Бакинского порта является важным шагом в развитии его услуг.

Другими словами, есть потенциал, которым можно воспользоваться. Для инвестора важны бизнес-климат, финансовые условия рынка, его прозрачность и обеспечение верховенства закона. На азербайджанском рынке традиционные партнерские отношения весьма прочны, так что новичкам сложно войти сюда. Но мы стараемся это сделать.

- Между Эстонией и Азербайджаном существует активное сотрудничество в области информационных технологий, готова ли Финляндия поделиться своим опытом с Азербайджаном в этой области?

- Мне не известно о сотрудничестве Азербайджана с Эстонией, но поскольку Финляндия и Эстония являются лучшими партнерами, возможно, это сотрудничество может быть расширено и дополнено сотрудничеством с Финляндией. В том числе, в области кибербезопасности, являющейся важнейшей частью ИКТ.

- Как вы оцениваете сотрудничество в сфере образования и культуры между Финляндией и Азербайджаном? Что следует сделать, чтобы увеличить обмен студентами?

- Я знаю, что определенное сотрудничество существует, поскольку мы также занимаемся выдачей разрешений на въезд студентов - в основном через прямые связи между университетами и программу обмена Европейского Союза Erasmus+.

Эта тенденция приветствуется и должна быть расширена. Любые контакты между людьми необходимы для наведения мостов и связей между нашими странами. Это обычно приводит к большему интересу друг к другу, а также развитию туризма и бизнеса.

Что касается системы образования, то финская хорошо известна в мире, и мы с удовольствием делимся своим опытом. Возможно, хорошим направлением сотрудничества могли бы стать изучение языков и подготовка учителей, или, например, медиаграмотность, о которой недавно шла речь на семинаре для азербайджанских журналистов, проведенных специалистами из Финляндии.