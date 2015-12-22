Посол: Этот год был весьма насыщенным для азербайджано-беларусского сотрудничества

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "2015 год был весьма насыщенным для азербайджано-беларусского сотрудничества. Ключевым моментом уходящего года был официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Он отметил, что визиты глав двух государств носят регулярный характер, а между двумя государствами по сегодняшний день было подписано более 100 различных документов.

Дипломат также подчеркнул тесные отношения и между парламентами двух стран. Он напомнил, что в 2015 году в Беларуси прошли выборы президента, после чего Беларусь направила миссию наблюдателей на выборы в парламент Азербайджана.

Говоря об экономических связях, Г.Ахрамович сказал, что экономическая независимость Азербайджана и Беларуси является фундаментом для дальнейшего сотрудничества: "Азербайджан и Беларусь взаимно дополняют друг друга несмотря на мировой кризис. Товарооборот превысил 260 млн. долларов. Выражаю надежду, что по итогам 12 месяцев этого года мы выйдем на уровень прошлого года. За этот год между нами было проведено 3 бизнес-форума".

Затронув тему будущих планов, Г.Ахрамович отметил, что в ближайшее время "Могилевлифтмаш" намерен провести замену 140 лифтов в городе Сумгайыт. Посол добавил, что Беларусь также имеет заинтересованность в создании совместных предприятий по производству лифтов, молочной, фармацевтической и медицинской продукции.

В своей речи посол также отметил большой потенциал для развития отношений в туристической и культурных сферах.

В конце выступления посол выразил надежду, что 2016 год будет также насыщенным: "В следующем году намечены ряд визитов по различным линиям. Также на второй квартал в Баку запланировано заседание межправкомиссии. Наши заседания проходят регулярно и мы видим большую отдачу сопредседателей межправкомиссий".