Посол: Эстония начала работу по подготовке к саммиту Восточного Партнерства

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Эстония начала работу по подготовке содержания саммита Восточного Партнерства, и, надеемся, что он будет успешным".

Об этом Report заявила новоназначенный посол Эстонии в Азербайджане Марин Мыттус.

Она отметила, что программа Восточного Партнерства важна, так как "страны-участницы программы и их регионы имеют для нас значение".

"Мы всегда поддерживали дифференцированный подход, чтобы страны, которые хотят развить отношения с ЕС, могли это сделать в быстрой форме. Мы считаем это важным, так как сами помним процесс вступления Эстонии в ЕС. Быстрые шаги не всегда даются легко, но если постараться, этого можно добиться", - сказала посол.

Отметим, что очередной саммит Восточного партнерства пройдет в рамках председательства Эстонии в ЕС в ноябре этого года. Местом проведения саммита станет Брюссель.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.