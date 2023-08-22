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Посол: Есть шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе

Посол: Есть шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе Шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 17:30
Посол: Есть шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе

Шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе действительно существуют.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в социальной сети "X".

"Для молодой армянской девушки общение с азербайджанскими журналистами на ППП Лачын в этот напряженный момент в отношениях между Азербайджаном и Арменией, должно быть было непростым моментом. Тот факт, что она сделала это с улыбкой, говорит о том, что шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют",- написал он.

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Версия на английском языке Ambassador: For Armenian young lady to speak to Azerbaijani journalists at Lachin checkpoint smiling says that chances for reintegration exists
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Erməni qızın azərbaycanlı jurnalistlə gülümsəyərək danışması reinteqrasiya şansının mövcudluğunu göstərir"

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