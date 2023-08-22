Посол: Есть шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе

Шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе действительно существуют.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в социальной сети "X".
"Для молодой армянской девушки общение с азербайджанскими журналистами на ППП Лачын в этот напряженный момент в отношениях между Азербайджаном и Арменией, должно быть было непростым моментом. Тот факт, что она сделала это с улыбкой, говорит о том, что шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют",- написал он.
For an Armenian young lady to speak to |i journalists at Lachin checkpoint at this tense moment in relations must have been a tough test. The fact she did it smiling says that chances for reconciliation & reintegration of ethnic Armenian residents of Garabagh do exist ️ pic.twitter.com/T81HwPqqX1