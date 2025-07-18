О нас

Посол: Есть необходимость в дальнейшем укреплении связей между Перу и Азербайджаном

Посол: Есть необходимость в дальнейшем укреплении связей между Перу и Азербайджаном Отношения между Перу и Азербайджаном носят позитивный характер, и работа в этом направлении продолжается, поскольку есть необходимость для дальнейшего укрепления связей.
Внешняя политика
18 июля 2025 г. 19:27
Посол: Есть необходимость в дальнейшем укреплении связей между Перу и Азербайджаном

Отношения между Перу и Азербайджаном носят позитивный характер, и работа в этом направлении продолжается, поскольку есть необходимость для дальнейшего укрепления связей.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Перу в Азербайджане Сезар Аугусто де лас Касас Диас на приеме, организованном в его резиденции в Анкаре по случаю Национального дня своей страны.

Посол отметил, что планирует посетить Азербайджан в сентябре-октябре.

Дипломат также сообщил, что получил приглашение для участия в международных выставках, которые пройдут в Баку в ближайшие месяцы.

"Мы заинтересованы в представлении и продвижении перуанских брендов в Баку. В рамках визита мы планируем обсудить возможности сотрудничества с Министерством иностранных дел Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), а также с различными другими государственными учреждениями. Во время нашего визита также ожидаются обсуждения возможностей проведения культурных мероприятий для продвижения перуанской культуры", - добавил посол.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Peruvian envoy calls for deeper ties with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan və Peru əlaqələrinin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск
17 июля 2025 г. 20:19
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi