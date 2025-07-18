Посол: Есть необходимость в дальнейшем укреплении связей между Перу и Азербайджаном

Отношения между Перу и Азербайджаном носят позитивный характер, и работа в этом направлении продолжается, поскольку есть необходимость для дальнейшего укрепления связей.

Отношения между Перу и Азербайджаном носят позитивный характер, и работа в этом направлении продолжается, поскольку есть необходимость для дальнейшего укрепления связей.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Перу в Азербайджане Сезар Аугусто де лас Касас Диас на приеме, организованном в его резиденции в Анкаре по случаю Национального дня своей страны.

Посол отметил, что планирует посетить Азербайджан в сентябре-октябре.

Дипломат также сообщил, что получил приглашение для участия в международных выставках, которые пройдут в Баку в ближайшие месяцы.

"Мы заинтересованы в представлении и продвижении перуанских брендов в Баку. В рамках визита мы планируем обсудить возможности сотрудничества с Министерством иностранных дел Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), а также с различными другими государственными учреждениями. Во время нашего визита также ожидаются обсуждения возможностей проведения культурных мероприятий для продвижения перуанской культуры", - добавил посол.