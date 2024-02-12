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Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана

Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана 12 февраля посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван в министерство иностранных дел.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 13:12
Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана

12 февраля посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван в министерство иностранных дел.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В ходе встречи была подтверждена серьезная обеспокоенность деятельностью наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), которая противоречит первоначальным договоренностям относительно этой миссии и ее деятельности.

Было отмечено, что вопреки заявленным целям по содействию стабильности в регионе и построению доверия между Азербайджаном и Арменией, миссия широко используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды.

До сведения ЕС было доведено, что миссия, по сути, стала агентом "бинокльной дипломатии", содействующей визитам различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные районы. "Все без исключения подобные визиты используются для распространения антиазербайджанской ненависти и тиражирования необоснованной азербайджанофобии", - заявили в МИД.

Было отмечено, что недавний случай предотвращения попытки незаконного пересечения зоны ответственности EUMA бросает серьезную тень на заявленные задачи миссии.

"Подобные вызывающие обеспокоенность действия никоим образом не соответствуют заявленным целям EUMA по содействию укрепления доверия в качестве нейтрального субъекта", - отметили в МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Peter Michalko summoned to Ministry of Foreign Affairs
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, Aİ-yə xəbərdarlıq olunub

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