Посол: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном - на повестке дня ЕС

Европейский союз поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Европейский союз поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

По его словам, ЕС выступает за стабильный и безопасный Южный Кавказ.

"ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном и будет принимать усилия для этого", - заявил Михалко, отметив роль главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в этом процессе.

По словам посла, данный вопрос всегда на повестке дня ЕС.