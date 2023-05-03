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Посол: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном - на повестке дня ЕС

Посол: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном - на повестке дня ЕС Европейский союз поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 12:12
Посол: Вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном - на повестке дня ЕС

Европейский союз поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

По его словам, ЕС выступает за стабильный и безопасный Южный Кавказ.

"ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном и будет принимать усилия для этого", - заявил Михалко, отметив роль главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в этом процессе.

По словам посла, данный вопрос всегда на повестке дня ЕС.

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Версия на английском языке Envoy: Normalization of Baku-Yerevan relations on EU agenda
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması məsələsi Aİ-nin gündəmindədir”

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