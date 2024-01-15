Посол ЕС выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Баку
Посол ЕС выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в БакуПосол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в меПосол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.бел
Посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.
Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".
"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Allah rəhmet eləsin!", - говорится в публикации.
I express our heartfelt condolences to the families of those who lost their lives in a workshop explosion in the Binagadi district of Baku. We wish an early recovery to those who were injured. Allah rəhmet eləsin!