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Посол ЕС выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Баку

Посол ЕС выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Баку Посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в меПосол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.бел
Внешняя политика
15 января 2024 г. 15:30
Посол ЕС выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Баку

Посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Allah rəhmet eləsin!", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 3 человека, 24 получили ранения.

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Версия на английском языке EU envoy expresses condolences over loss of human lives in workshop fire in Baku

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