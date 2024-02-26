Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом сообщается на странице представительства ЕС в Азербайджане в социальной сети Facebook.

"Сегодня мы скорбим по жертвам страшной трагедии в Ходжалы: женщинам, мужчинам, детям, пожилым людям, и чтим память каждого из них. Выражаю глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих родных, друзей и дома в Ходжалы. Мы все должны объединить усилия для примирения и прочного мира для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - отметил Михалко.