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Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии

Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 12:28
Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом сообщается на странице представительства ЕС в Азербайджане в социальной сети Facebook.

"Сегодня мы скорбим по жертвам страшной трагедии в Ходжалы: женщинам, мужчинам, детям, пожилым людям, и чтим память каждого из них. Выражаю глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих родных, друзей и дома в Ходжалы. Мы все должны объединить усилия для примирения и прочного мира для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - отметил Михалко.

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