Посол ЕС выразил соболезнования семьям погибших 20 января

"Послы ЕС возложили цветы к Аллее шехидов в Баку в память о жертвах трагедии Черного января. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родственникам жертв этих трагических событий. Желаю азербайджанскому народу мира и процветания".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.