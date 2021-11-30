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Посол ЕС встретился с главой Исполнительной власти Лянкярана

Посол ЕС встретился с главой Исполнительной власти Лянкярана Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с главой Исполнительной власти города Лянкяран Талехом Гарашовым.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 10:57
Посол ЕС встретился с главой Исполнительной власти Лянкярана

Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с главой Исполнительной власти города Лянкярана Талехом Гарашовым.

Как передает Report, в ходе встречи посол П. Михалко отметил, что между ЕС и Азербайджаном налажено крепкое сотрудничество, в том числе в различных регионах страны.

Дипломат напомнил, что ЕС организовывал "День Европы" в ряде городов Азербайджана, в том числе и в Лянкяране.

"С первых дней пребывания в Азербайджане, я был поражен искренностью и добротой народа, и Лянкяран не исключение", - добавил П. Михалко.

Посол ЕС рассказал о проекте "EU4Lankaran", который будет реализовываться в этом регионе до конца 2024 года. По его словам, этот проект открывает перспективы для его развития, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, а также позволит местным жителям увеличить свой доход.

П. Михалко также отметил, что в ходе нынешней поездки он также планирует посетить Лянкяранский Государственный Университет, где проведет встречу со студентами вуза.

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Версия на английском языке EU Ambassador meets head of Lankaran Executive Power
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: "EU4Lankaran" layihəsi yerli sakinlərə gəlirlərini artırmaq imkanı qazandıracaq"

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