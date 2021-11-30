Посол ЕС встретился с главой Исполнительной власти Лянкярана

Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с главой Исполнительной власти города Лянкяран Талехом Гарашовым.

Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко встретился с главой Исполнительной власти города Лянкярана Талехом Гарашовым.

Как передает Report, в ходе встречи посол П. Михалко отметил, что между ЕС и Азербайджаном налажено крепкое сотрудничество, в том числе в различных регионах страны.

Дипломат напомнил, что ЕС организовывал "День Европы" в ряде городов Азербайджана, в том числе и в Лянкяране.

"С первых дней пребывания в Азербайджане, я был поражен искренностью и добротой народа, и Лянкяран не исключение", - добавил П. Михалко.

Посол ЕС рассказал о проекте "EU4Lankaran", который будет реализовываться в этом регионе до конца 2024 года. По его словам, этот проект открывает перспективы для его развития, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, а также позволит местным жителям увеличить свой доход.

П. Михалко также отметил, что в ходе нынешней поездки он также планирует посетить Лянкяранский Государственный Университет, где проведет встречу со студентами вуза.