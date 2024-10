Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана, которая отмечается 18 октября.

Как передает Report, об этом дипломат написал в своем аккануте в соцсети Х.

"Поздравляю Азербайджан и народ страны с Днем восстановления независимости!",- написал он.