Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 14:25
Новоназначенный посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич (Marijana Kujundzic) почтила память шехидов 44-дневной Карабахской войны.
Как сообщает Report, соответствующий пост дипломат разместила у себя на странице в соцсети Х.
"В годовщину 27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в 44-дневной войне и на протяжении десятилетий конфликта. В этот момент скорби мы всем сердцем сопереживаем их семьям", - написала она.
On the occasion of the 27 September anniversary, we remembered those who lost their lives in the 44-day war and over decades of conflict. Our hearts were with their families in this moment of mourning. pic.twitter.com/ol9P7YmzzA— Marijana Kujundzic (@MarijanaKujund3) September 29, 2025
Последние новости
14:44
Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические неделиЭкология
14:41
BakuBus обеспечил работой 675 человек в ГянджеИнфраструктура
14:33
Скончался заслуженный артист Джабир ИмановИскусство
14:33
Фото
Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
14:25
Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войныВнешняя политика
14:22
В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнованийСпорт
14:15
Али Асадов прибыл в МинскВнешняя политика
14:15
Фото
Делегация Узбекистана побывала в парке ПобедыВнешняя политика
14:14