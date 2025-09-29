Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Новоназначенный посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич (Marijana Kujundzic) почтила память шехидов 44-дневной Карабахской войны.

    Как сообщает Report, соответствующий пост дипломат разместила у себя на странице в соцсети Х.

    "В годовщину 27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в 44-дневной войне и на протяжении десятилетий конфликта. В этот момент скорби мы всем сердцем сопереживаем их семьям", - написала она.

    Aİ-nin Bakıdakı səfiri Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edib
    EU ambassador in Baku pays tribute to heroes of Patriotic War

    Лента новостей