​Посол ЕС: Стороны остались довольны диалогом по безопасности в Баку

Азербайджан и ЕС остались довольны итогами прошедшего в Баку второго раунда диалога по безопасности.
Об этом отвечая на вопрос Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас
"В этот раз встреча отличилась тем, что она проходила на высоком уровне. С азербайджанской стороны принимал участие Рамиль Усубов. Кроме того, было около 30 экспертов с азербайджанской стороны. Был обсужден широкий круг вопросов с обеих сторон. Мы пришли к решению, что данный диалог должен стать регулярным, как минимум одна встреча в год"-, сказал он.
Tural AsadiАвтор новости