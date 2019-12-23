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Посол ЕС: Стороны остались довольны диалогом по безопасности в Баку

​Посол ЕС: Стороны остались довольны диалогом по безопасности в Баку
© Report/ Elshan Baba

Азербайджан и ЕС остались довольны итогами прошедшего в Баку второго  раунда диалога по безопасности.

Об этом отвечая на вопрос Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас 

"В этот раз встреча отличилась тем, что она проходила на высоком уровне. С азербайджанской стороны принимал участие Рамиль Усубов. Кроме того, было около 30 экспертов с азербайджанской стороны. Был обсужден широкий круг вопросов с обеих сторон. Мы пришли к решению, что данный диалог должен стать регулярным, как минимум одна встреча в год"-, сказал он.

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