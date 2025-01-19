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Посол: ЕС сохраняет приверженность укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе

Посол: ЕС сохраняет приверженность укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе Делегация Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посетила Аллею Шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 января.
Внешняя политика
19 января 2025 г. 14:50
Посол: ЕС сохраняет приверженность укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе

Делегация Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посетила Аллею Шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает Report, об этом написано на странице представительства ЕС в Азербайджане в соцсетях.

"В этот траурный день посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко вместе с послами стран-членов организации почтили память жертв январских событий 1990 года и возложили цветы к их могилам в Аллее Шехидов в Баку", - говорится в публикации.

Посол выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с Национальным днем траура - 20 января: "С глубокой скорбью выражаю соболезнования семьям и близким погибших в этой трагедии 35 лет назад. ЕС остается приверженным укреплению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и в мире".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: Aİ Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin gücləndirilməsinə sadiq qalır

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