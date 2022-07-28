Посол ЕС: Развитие муниципалитетов очень важно для страны

Развитие муниципалитетов важно для развития страны и благополучия граждан.

Развитие муниципалитетов важно для развития страны и благополучия граждан.

Как передает Report, об этом глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко заявил журналистам, комментируя вручение грантов шести органам местного самоуправления Азербайджана в рамках программы "Председатели муниципалитетов в поддержку экономического развития", реализуемой Программой развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке ЕС.

"Это очень важный и популярный проект финансируемый ЕС и реализуемый в странах Восточного партнерства. Главной его целью является способствование росту экономики в этих странах, в том числе и в Азербайджане. Эта программа направлена на развитие муниципалитетов городов и регионов", - отметил посол ЕС.

По его словам, развитие муниципалитетов очень важно для страны, и его радует активное участие органов местного самоуправления Азербайджана в этой программе.

"Сегодня мы наградили победителей, и будем поддерживать эти муниципалитеты, что повлечет за собой улучшение социальной жизни населения, проживающего в этих муниципалитетах населения", - отметил Михалко.

Он подчеркнул, что данная программа - еще один пример крепкого сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.